​Водителя картинга в Сургуте, который мешал своей ездой автомобилистам, оштрафовали на тысячу рублей

Автомобилисты Сургута несколько дней жаловались в соцсетях на водителя картинга, который создавал своей ездой опасные ситуации на дороге. Из-за того, что картинг очень низкий, молодого человека (1994 г.р.) было плохо видно, что грозило наездом на него обычных машин.

Очевидцы в сети сообщают, что молодой человек ездит не только по дорогам: при необходимости он с легкостью перемещается на тротуар и во дворы.

«Его водители не замечают. Сегодня еще чуть-чуть и было бы ДТП!», «Тоже во дворе чуть не наехала на него, из-за угла выскочил», «Уже раз его чуть не задавил, на «Союзе», «Подведет же кого-то под монастырь», пишут комментаторы.

Автолюбители также сообщают, что пытались поговорить с нарушителем, но по-хорошему с водителем картинга договориться не удалось, поэтому в дело вступили полицейские. Они оштрафовали его на тысячу рублей по ст. 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения», сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД по Сургуту. Также стражи правопорядка рекомендуют водителям, заметившим картинг на улицах города, сообщать об этом в дежурную часть ГАИ (76–10–01).

Фото: А. Бостаника