​Сургут вошел в число городов, где маткапитала не хватает на первоначальный взнос по ипотеке

Сургут вошел в число российских городов, где материнский капитал не покрывает 15 процентов от стоимости «однушки» на первичном и вторичном рынках. Также в списке Москва, Санкт-Петербург, города Подмосковья, Сочи, Владивосток, Хабаровск, Севастополь, Симферополь, Казань и Архангельск. Составлен рейтинг аналитиками Domofond.ru.

В Сургуте для первоначального взноса к материнскому капиталу (453 тысячи рублей) придется доплатить 19 834 рубля для покупки «однушки» стоимостью 3,1 миллиона рублей на вторичном рынке. И 23 395 рублей — при покупке однокомнатной квартиры в новостройке стоимостью 3,175 миллиона рублей.

В Нижневартовске же материнский капитал выгодно использовать для погашения первоначального взноса. Так, при стоимости квартиры в новостройке в 2,3 миллиона рублей с пособия останется 102 тысяч рублей. Взнос на «однушку» на вторичном рынке составит 354,7 тысячи, а остаток — 98 тысяч рублей.

Выгоднее всего использовать маткапитал для оплаты первоначального взноса в Магнитогорске, где однокомнатная квартира на вторичном рынке стоит чуть более одного миллиона рублей. После первоначального взноса в 162 393 рубля от материнского капитала останется 290 606 рублей. Последнюю строчку рейтинга заняли Москва: чтобы внести 15 процентов от стоимости однокомнатной квартиры в качестве первоначального взноса на вторичном рынке, придется добавить 656 259 рублей. Для покупки квартиры в столичной новостройке кроме материнского капитала для 15%-го первоначального взноса потребуется еще 834 613 рублей.