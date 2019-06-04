​В Сургуте 5 июня начнется ремонт тепловых сетей

С 5 июня в Сургуте стартует ремонтная кампания по обновлению магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. Общая протяженность подлежащих реконструкции сетей — 13 километров, сообщает пресс-служба администрации города.

«Самый крупный участок предстоит заменить на одной из центральных улиц – Островского. Его длина почти километр, возраст трубы – более 30 лет. Работы произведут вдоль жилых домов, частично затронув зеленые зоны. При этом техника на производственном объекте будет работать в соответствии с правилами охраны коммунальных сетей. Что касается зеленых насаждений, то их постараются сохранить по максимуму: уже известно, что 31 куст акации пересадят на ближайшую территорию улицы Островского», — отметили в мэрии.

Заместитель главного инженера по сетевому хозяйству СГМУП «Городские тепловые сети» Виталий Бегичев напомнил, что несвоевременная замена может привести к серьезной аварии вплоть до разрыва трубопровода и перебоям с теплоснабжением.