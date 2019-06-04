​В Сургуте состоится чемпионат УрФО по боксу, посвященный памяти Павла Малаховского

В Сургуте пройдет чемпионат Уральского федерального округа по боксу, посвященный памяти основателя бокса в городе Павла Малаховского. В турнире примут участие спортсмены из Сверловской, Челябинской, Курганской областей, Югры и Ямала. Почетный гостями станут олимпийский чемпион Егор Мехонцев и призер Олимпийских игр Александр Малетин.

«Соревнования являются отборочными на чемпионат России, который будет проходить в Самаре в ноябре. За первое место присваивается норматив мастера спорта России», — рассказали в Федерации бокса Югры.

Торжественной открытие турнира состоится 12 июня в 18.00 в СК «Энергетик».