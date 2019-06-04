​В Сургуте в ДТП пострадали женщина и 5-летняя девочка

В понедельник, 3 июня, около 16.45 на улице Замятинская в Сургуте столкнулись Lada и Kia. По предварительным данным отделения пропаганды УГИБДД Сургута, авария произошла из-за того, что 59-летний водитель отечественной легковушки при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу движущейся по главной дороге иномарке.

«В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили пассажиры автомобиля Lada, женщина 1991 года рождения и несовершеннолетняя девочка 2013 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы.