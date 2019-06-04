​Полицейские Сургута подготовились к празднику Ураза-Байрам

Охрану общественного порядка в период проведения мусульманского праздника Ураза-Байрам в Сургуте будут обеспечивать порядка 50 сотрудников полиции, а также члены добровольных народных дружин и сотрудники Росгвардии. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе УМВД города.

«В период празднования мусульманского праздника Ураза-Байрам на территории Соборной мечети города Сургута запланировано проведение праздничных мероприятий. В целях обеспечения общественного порядка и личной безопасности граждан, а также предупреждения террористических актов в преддверии праздника будут проведены обследования мест проведения мероприятий, а также прилегающей к ним территории», — уточнили в ведомстве.

4 июня мусульмане отмечают один из двух главных в исламе праздников. Ураза-Байрам отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан.