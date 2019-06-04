​Аналитики рассказали о последствиях остановки трубопровода «Дружба» для Сургутнефтегаза

«Сургутнефтегаз» назван в числе компаний, на чью деятельность значительно повлияла остановка трубопровода «Дружба». Нефтедобытчик увеличил экспорт на 14 процентов. При этом экспорт по трубе прекращен, а поставки морем увеличены на треть.

Сильнее всего от остановки «Дружбы» пострадали «Роснефть», «Татнефть» и «Газпром нефть», пишут «Ведомости». Их экспорт упал на 10, 69 и 24 процента соответственно. «Лукойл» увеличили экспорт на 21 процент. В целом из-за ЧП на трубопроводе сказалась и на экспорте, и на добыче сырья. Так, по данным «Интерфакса», в мае поставки в Европу сократились на 592 550 тонн (на 3,22%) по сравнению с апрелем, добычу Россия снизила на 112 254 тонны (1,1%).

Старший директор отдела корпорации Fitch Дмитрий Маринченко полагает, что нефтяные компании легко отделались, так как поставки в основном удалось перенаправить через другие экспортные каналы. «Если ситуация нормализуется к июлю, авария не окажет значимых результатов на прибыль компаний по итогам года», – считает аналитик.

В апреле на белорусский НПЗ в Мозыре попала загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть Urals по «Дружбе». В «Транснефти» заявили, что сырье загрязняли умышленно. Возбуждено уголовное дело. Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что компенсацией пострадавшим займется «Транснефть».