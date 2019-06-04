В ночь на вторник, 4 июня, на Нефтеюганском шоссе в Сургуте произошел пожар в центре установки газобаллонного оборудования «Вимана».

Сообщение о происшествии поступило диспетчеру Сургутского пожарно-спасательного гарнизона в 3.15. «На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось горение чердачного помещения. В 3.45 пожар был локализован. Открытое горение ликвидировано в 4.02. К тушению от подразделений МЧС России привлекались девять единиц техники и 27 человек личного состава. Причина пожара устанавливается органами дознания», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за замыкания проводки электрических ворот в сервисном боксе, уточняет «К-Информ». О пострадавших не сообщается.