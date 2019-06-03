​«Честный гаишник» из Сургута намерен вернуться на службу после увольнения по решению суда

Бывший капитан ГИБДД Сургута Сергей Иванов, также известный на просторах интернета как «честный гаишник», намерен восстановиться в должности после увольнения по решению суда.

«Я считаю, что преступление, за которое меня осудили, я не совершал. Поэтому собираюсь подавать апелляцию и буду отстаивать позицию до конца», — рассказал Иванов корреспонденту «URA.RU».

Напомним, что 3 мая сургутский городской суд признал виновным сотрудника ДПС Сергея Иванова в превышении должностных полномочий. После чего он был уволен из органов внутренних дел. Прозвище «честный гаишник» Иванов получил после ряда видеороликов, где он критикует сотрудников полиции.