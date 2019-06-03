​Лайнер Utair не смог вылететь из Уфы в Сургут из-за сработавшей сигнализации

Впервые вижу. Аладдин

Не знаю, почему именно Гая Ричи позвали режиссером, но ощущение было такое, что студия каждый раз ловила его за руку: «Я сейчас тут сделаю такой крутой эффект... — Нет, лучше вставить песню. — Но там все будет такое вжух-вжух! — А сюда — танец!»