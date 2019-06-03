​Лайнер Utair не смог вылететь из Уфы в Сургут из-за сработавшей сигнализации

Boeing 737-500 авиакомпании Utair, следовавший 3 июня из Уфы в Сургут, не смог вылететь в пункт назначения из-за сработавшей сигнализации о подкрылках.
Власти Башкирии сообщили, что командир экипажа принял решение прекратить взлет при разбеге самолета. На борту находились 123 пассажира, никто не пострадал.
Авиакомпания приняла решение предоставить резервный борт. «По правилам, компания меняет борт», — сообщил представитель перевозчика РИА «Новости», подтвердив информацию о срабатывании сигнализации.
По данным онлайн-табло аэропорта Сургута, самолет из Уфы прилетит с 8-часовой задержкой: в 15.05 вместо 7.20.
Что в этом году войдет в проект «Сургут — наш общий дом» Городского культурного центра? Куратор Яна Апанович и режиссер Александр Стойко // ONLINE 5 июня в 12.00