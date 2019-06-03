​В Лянторе при невыясненных обстоятельствах в ДТП погиб человек

В ночь на понедельник, 3 июня, на улице Объездная в Лянторе в ДТП погиб человек, еще один получил травмы.

Авария произошла в 01.40. «По предварительным данным установлено, что водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Toyota Altezza, выехал на встречную полосу движения, заехал на левую обочину, не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства в правый кювет по ходу движения», — рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

От полученных травм водитель погиб на месте, пассажир 1995 года рождения госпитализирован. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.