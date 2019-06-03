​В Сургуте активисты поддержали всероссийскую акцию против «принудительной вакцинации»

В воскресенье, 2 июня, активисты движения «Родительский отпор» в Сургуте провели пять одиночных пикетов в рамках всероссийской акции «Имунный ответ». Общественники вышли с плакатами к администрации Сургутского района, детской поликлинике, городской поликлинике №3 и СОКБ.

Активисты выступали, в частности, против принудительной вакцинации и за обеспечение свободы медицинской информации. Кроме того, они обратились в администрацию города с ходатайством организовать встречу общественного движения «Родительский отпор» с кураторами МДОУ и главных врачей поликлиник города.

Стоит отметить, что это уже не первый случай организованной активности противников вакцинации в Сургуте. Ранее внимание властей и депутатов города привлекли сотни негативных комментариев к видеозаписи круглого стола «Прививки – за и против», опубликованной в официальном сообществе департамента здравоохранения региона «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра» во «ВКонтакте». По данным ИА СИА-ПРЕСС, городские власти планируют взять под особый контроль публичные призывы к отказу от прививок и движение антипрививочников.