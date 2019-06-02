​В Сургуте задержали женщину, управляющую автомобилей в пьяном виде

В Сургуте инспекторы ДПС задержали женщину, управляющую автомобилем в пьяном виде. Со слов очевидцев, которые обратились в дежурную часть ГИБДД, женщину заметили, когда она двигалась по улице Аэрофлотской. Об инциденте пишет местное городское сообщество «К-Информ Сургут».

На опубликованном в сообществе видео видно, как женщина оказывала сопротивление инспекторам и отвечала им в грубой форме. Когда за машиной приехал эвакуатор, нарушительница вновь оказала сопротивление: залезла в машину и попыталась заблокировать двери.

За соответствующее нарушение предусматривается наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на срок от полутора до двух лет.