​В Сургуте отремонтировали стадион «Спортивное ядро»

На стадионе «Спортивное ядро» в Сургуте, который находится по адресу Югорский тракт, 8, обновили беговые дорожки, сектор для метания ядра и прыжков в длину.

В общем на модернизацию спортивного объекта было потрачено порядка 14 миллионов рублей. По словам подрядчиков, современный материал даже при сильной нагрузке прослужит не менее пяти лет.

Председатель думы Сургута Надежда Красноярова подчеркнула, что ремонт «Спортивного ядра» был одним из наказов избирателей.

«Сегодня доступно заниматься спортом почти везде — есть домашние тренажеры, секции, спортивные клубы. Но ничто не заменит активному человеку хорошей пробежки на свежем воздухе. Радует, что дорожки отремонтированы, и мы даем им вторую жизнь в преддверии юбилея нашего города, в котором спорту уделяется большое значение» — заявила Красноярова.

Напомним, что вход на «Спортивное ядро» открыт для всех желающих.