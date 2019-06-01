С 1 июня авиакомпания Utair открывает прямой рейс из Сургута в Геленджик и обратно. Летать Boeing 737 будет дважды в неделю по вторникам и субботам, сообщает пресс-служба перевозчика.

Отправление на курорт из Сургута будет производиться в 7.40, обратно — в 11. 10.

Кроме того, авиакомпаний увеличила количество рейсов в Геленджик из московского Внуково.

«В этом году Utair расширил программу полетов в самые популярные города-курорты России. Благодаря двум ежедневным рейсам из Москвы, путешественники со всей России смогут слетать в Геленджик с короткими пересадками в аэропорту Внуково. Прямые рейсы свяжут Геленджик с Сургутом», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Билеты уже в продаже.