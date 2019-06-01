​Сургутские спортсмены привезли «золото» и «бронзу» с международных соревнований

Пауэрлифтер из Сургута Руслан Балабанов взял «золото» в упражнении по жиму лежа на чемпионате и первенстве мира в Японии. Спортсмен выступал в весовой категории до 66 килограммов. Еще один сургутянин Евгений Васюков привез с соревнований «бронзу». Кроме того, югорчанка Яна Показаньева установила новый мировой рекорд.

Путевку на международный турнир спортсмены заработали на всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге. В будущем масштабные соревнования планируют организовать в Сургуте.