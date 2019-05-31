​1 июня в Сургуте перекроют несколько улиц для автотранспорта

В субботу, 1 июня, в Сургуте для празднования Дня защиты детей перекроют несколько улиц. Мероприятия, а также благотворительный Зелёный марафон «Бегущие сердца» пройдут с 9.00 до 19.00, сообщает пресс-служба администрации города.

С 09.00 до 16.00 для движения будет закрыта улица Магистральная (от Кукуевицкого до пр. Ленина ), с 9.00 до 15.00 проезд от перекрестка Университетская – пр. Ленина до площади перед СурГУ , с 09.00 до 13.30 — Университетская (от пр. Ленина до пр. Пролетарский по одной стороне движения от пр. Ленина).

«На время перекрытия движения автобус № 26 будет курсировать в объезд перекрываемого участка по схеме: в прямом направлении с ул. Энгельса, по пр. Ленина, ул. 30 лет Победы, пр. Пролетарский далее по маршруту; в обратном направлении по маршруту», — уточнили в мэрии.

Также с 13.30 до 15.00 ограничения для транспорта введут на ул. Университетской (от пр. Ленина до ул. Сибирской). Автобус № 26 будет курсировать в объезд перекрываемого участка по схеме: с ул. Энгельса, по пр. Ленина, ул. 30 лет Победы, пр. Пролетарский в прямом и обратном направлении, далее по маршруту.

Откроет праздник в 11.00 программа «Здравствуй, лето!» на уличной площадке Центра детского творчества. В 12.00 —состоится праздничная программа «Веселая карусель» в Городском парке культуры и отдыха. С 12.00 до 15.00 на площади у здания Театра актера и куклы «Петрушка» пройдет концертно-развлекательная программа «Разноцветные мечты», в 14.00 на площади Сургутской филармонии — «Праздник духовой музыки»; в 15.00 в Музейном центре откроется выставка «КУКЛЯНДИЯ. ГОРОЖАНЕ», в 19.00 в Сургутской филармонии — спектакль «Дядя Ваня».



Источник: vk.com/publicadmsurgut86