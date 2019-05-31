​Служебная проверка в ГИБДД Сургута затягивается из-за массового обращения горожан к полицейскому руководству

Проверка в сургутской госавтоинспекции, сотрудники которого опубликовали публичное обращение к главам СКР и МВД, затягивается из-за того, что руководители ведомства разных уровней получили массу дополнительных обращений от горожан. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе окружной полиции. Все обращения касаются факта публикации в паблике «Омбудсмен полиции», но, по правилам, отдельной проверке подлежит каждое. Ранее планировалось завершить внутриведомственную проверку к концу этой недели.

28 мая в паблике «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» было опубликовано открытое обращение сотрудников сургутской ДПС к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и министру МВД России Владимиру Колокольцеву с жалобой на «палочную систему» в городском ведомстве. Пост вызвал широкий общественный резонанс. 29 мая окружные УМВД и СУ СКО начали проверки по факту публикации. Вечером 30 мая ситуацию взял под контроль главный следователь страны Бастрыкин.

Стоит отметить, что это уже второй публичный скандал, касающийся «безглавой» сургутской полиции. Проверка проводится также по факту драки действующего и бывшего сотрудников ведомства.