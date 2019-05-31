​Активисты Сургута заявили, что городские чиновники сорвали их акцию, надавив на работодателей

В Сургуте сорвана акция представителей общественного движения «Сургут для детей». Активисты планировали весь день простоять у администрации города с призовом к окружным властям убрать ценз оседлости из жилищной программы для многодетных семей. Однако вынуждены были прекратить мероприятия, опасаясь лишиться работы. Об этом ИА СИА-ПРЕСС рассказала одна из общественниц.

«31 мая многодетные, которые не попадают под жилищную программу «36+», планировали провести бессрочную акцию — простоять весь день на администрации с пикетом. Но в итоге эта акция сорвалась — начальник управления безопасности оказал давление на пикетирующих через работодателя. Он начал сообщать на работу и влиять на начальников пикетирующих, которые отозвали их с пикета», — рассказала активистка.

По ее словам, давление оказано на сотрудницу одного из бюджетных учреждений. По этому поводу представители общественного движения уже связались с заместителем главы Сургута Алексеем Жердевым. «Они нарушают наши права, закон о персональных данных. Мы при выходе на пикет предоставляем им свои персональные данные, а они без нашего согласия передают их третьим лицам — работодателю», — отметила собеседница агентства, уточнив, что по этому поводу запланирована встреча общественников и городских чиновников.

На данный момент дозвониться до Алексея Жердева за официальным комментарием не удалось. Советник главы города Александр Оверчук также не взял трубку. Кроме того, представители общественного движения не готовы раскрывать свои имена, опасаясь лишиться работы.

Стоит отметить, что сургутянки провели уже несколько десятков пикетов в разных городах страны, отстаивая права семей по различным вопросам. В основном, их требования касаются проблем исключенный участников жилищных программ, которые проигрывают суда Ипотечному агентству Югры. Эта ситуация находится на контроле губернатора округа Натальи Комаровой, которая поручила проверить озвученные активистами факты.