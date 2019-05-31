​Пожарные Сургута очистили 2,5 км береговой линии от мусора

Сотрудники Сургутского пожарно-спасательного гарнизона приняли участие в акции МЧС России «Чистый берег». За три дня они очистили от мусора свыше 2,5 км береговой линии города и района. Всего было вывезено семь кубометров мусора.

«Замусоривание берегов — результат безответственности, равнодушия и потребительского отношения людей к природе. Между тем, это может стать причиной не только ухудшения экологической обстановки, но и трагедий на воде», — заявили в пресс-центре Сургутского гарнизона.

Таким образом, более чистым стали правый берег Оби с протоками Глухая и Боровая, а также реки Калинка, Черная, Быстрый Куль-Ягун, Сайма, Бардыковка.