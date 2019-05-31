​С 1 июня в Сургуте запускают дачные автобусы

В Сургуте с 1 июня по 30 сентября начнут ходить сезонные маршрутные автобусы. До дач можно будет добраться в выходные, праздничные и будние дни кроме вторника. С 1 октября по 13 октября автобусы будут ездить только в выходные дни.

«В автобусах сезонных маршрутов на СОТ пенсионерам, являющимися получателями страховых пенсий по старости, постоянно проживающим на территории города Сургута, предоставляется право бесплатного проезда при предъявлении пенсионного удостоверения или справки установленного образца и документа удостоверяющего личность», — напомнили в пресс-службе администрации города.

Расписание автобусов опубликовано на сайте мэрии.