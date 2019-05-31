​71-летняя сургутянка отдала мошенникам почти шесть миллионов рублей, взятые в кредит

Полицейские разыскивают мошенников, которые похитили заставили 71-летнюю сургутянку взять кредитов на 5 миллионов 800 тысяч рублей и похитили деньги. Преступники обещали женщине компенсацию в 146 тысяч рублей за некачественные БАДы.

Позвонивший пенсионерке неизвестный представился руководителем контрольно-ревизионной комиссии. Он сообщил, что ей полагается компенсация за некачественно оказанные услуги компании, в которой она ранее делала заказ БАДов, а данная фирма ликвидирована в связи с тем, что поставляла некачественный товар и всем покупателям положена выплата.

«Пострадавшая вспомнила, что двумя годами ранее приобретала крем за семь тысяч рублей. Однако для того, чтобы получить компенсацию, необходимо осуществить оплату комиссии в размере 31 тысячи рублей. Кроме того, звонивший стал настаивать на том, что отказаться от выплаты невозможно, а уплаченные деньги потом будут ей возвращены. Будучи уверенной в достоверности информации, заявительница совершила первый денежный перевод. После чего пенсионерке позвонил еще один сотрудник контрольно-ревизионной комиссии и сообщил, что необходимо оплатить налог в размере 90 тысяч рублей, а так как потерпевшая имеет удостоверение ветерана труда, то ей полагается скидка в размере 50 процентов. Также сургутянке под разными предлогами неоднократно звонили мошенники и требовали очередного перевода денежных средств. Пострадавшая, не располагая необходимыми суммами, обратилась в потребительские банки и оформила несколько кредитов», — рассказали в пресс-службе городского УМВД.

За месяц пенсионерка совершила порядка 35 переводов денежных средств на общую сумму в размере более 5 миллионов 800 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой крупного штрафа.