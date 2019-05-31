​Председатель СКР Бастрыкин поручил провести проверку в сургутской Госавтоинспекции

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после публичного заявления сотрудников ДПС города Сургута о возможных противоправных действиях своего руководства. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

«Председатель СК России поручил своим подчиненным всесторонне разобраться в ситуации, установив все обстоятельства и по результатам принять процессуальное решение. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — уточнили в пресс-службе.

На этой неделе сотрудники сургутской ДПС опубликовали обращение к Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву в паблике «Омбудсмен полиции». Они заявили о действующей «палочной системе» в ведомстве, а также о том, что их руководство ставит «невыполнимые и противоречащие законодательству» задачи. В тот же день по факту публикации поста начали проверки окружные УМВД и СУ СКР.