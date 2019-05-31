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​Председатель СКР Бастрыкин поручил провести проверку в сургутской Госавтоинспекции

Фото: vk.com/sledcomru
Фото: vk.com/sledcomru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после публичного заявления сотрудников ДПС города Сургута о возможных противоправных действиях своего руководства. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

«Председатель СК России поручил своим подчиненным всесторонне разобраться в ситуации, установив все обстоятельства и по результатам принять процессуальное решение. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — уточнили в пресс-службе.

На этой неделе сотрудники сургутской ДПС опубликовали обращение к Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву в паблике «Омбудсмен полиции». Они заявили о действующей «палочной системе» в ведомстве, а также о том, что их руководство ставит «невыполнимые и противоречащие законодательству» задачи. В тот же день по факту публикации поста начали проверки окружные УМВД и СУ СКР.


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Сегодня в 10:16, просмотров: 476, комментариев: 7


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:49
Ни одна деревня не доставляет столько проблем человеку. Он же от нас не вылазит
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:51
Почти что губернатор. Осталось сдать анализ мочи и прослушать инструктаж.
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:55
Интересно, он с лупой или без лупы в суть вникал
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:55
Круговая порука в органах настолько развилась, что сами органы от нее страдать начали. Чё теперь делать? Все система по понятиям рушится.
Моби Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:07
уволить нафик всё сургуцкое гибдд начиная от начальника, вплоть до злых тёток из мрэо, которые до сих пор не выучили, что при обращении через госуслуги не надо заявления с собой приносить и что полисы осаго они сами в базе должны смотреть.
Уволить и не допускать ни их, ни их детей ни внуков до госслужбы.
Моби
не нравится
Сегодня в 15:08
здание снести, машины переплавить. Чтобы инфекция не распространялась.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:36
Сильно сказал.

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