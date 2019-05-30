​В Сургуте два водителя не смогли разъехаться и подрались

В среду, 29 мая, два автовладельца подрались во дворе дома по адресу Усольцева, 26 в Сургуте. Причиной конфликта могло стать то, что водители не смогли разъехаться или поделить парковочное место. Об этом со ссылкой на данные очевидцев сообщает местное сообщество в «Вконтакте» «К-информ».

Стоит отметить, что мужчины разошлись полюбовно — без заявлений в полицию. В разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС специалисты пресс-службы городского УМВД отметили, что по факту конфликта участники и очевидцы происшествия не обращались в правоохранительные органы.

Фото: vk.com/kinform