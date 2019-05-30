​Солисты мирового уровня выступят на площади перед филармонией в Сургуте

В рамках празднования 425-летия Сургута город посетят артисты мирового масштаба. 8 и 9 июня на площади перед филармонией состоится Праздник музыки «Приношение граду Сургуту».

В первый день для сургутян выступит солист Большого театра России Станислав Мостовой, солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко, певец и победитель шоу «Голос. Перезагрузка» Петр Захаров, а также Симфонический оркестр Сургутской филармонии.

На следующий день горожане смогут увидеть солиста Государственной Оперы Праги, народного артиста Коми Дамира Басырова вместе с камерным оркестром русских народных инструментов «Былина».

Кроме того, в пресс-службе культурного учреждения отмечают, что 10 июня на сцене филармонии пройдет чествование жителей Сургута, занесенных на городскую доску почета.