Сургутяне на «прямой линии» пожаловались губернатору на плохие дороги. Шувалов ответил

Во время прямой линии губернатора Югры Натальи Комаровой прозвучало несколько вопрос от сургутян, и один из них касается больной для города темы — ремонта дорог. «Наталья Владимировна, отремонтируйте наши дороги», — попросил один из обратившихся.

Глава региона отметила, что Сургутская, Ханты-Мансийская и Нижневартовская агломерации в этом году были допущены до участия в федеральной программе, касающейся развития дорог. Сургут на эти цели получил 1,1 млрд рублей.

Также Наталья Комарова отметила, что разговаривала на эту тему с гендиректором ПАО «Сургутнефтегаз» Владимиром Богдановым. Его предприятие готово профинансировать некоторые ремонтные работы.

«Проблема дорог – эта та пробелам, которая не снимается ни в один из периодов. Это главное, чем нужно заниматься городским властям», — заключила глава региона, передав слово мэру Сургута Вадиму Шувалову.

«Все те 14 объектов ремонта, которые были запланированы на этот год, прорабатывались с общественностью. Сегодня мы полностью отыграли все конкурсы, заключили контракты с подрядчиками, и горожане могут видеть, что с 15 мая мы уже приступили к ремонту городских магистралей. С понедельника, 3 июня, на каждый объекты выйдет подрядчик. Мы планируем выполнить работы по реконструкции тротуаров. Поэтому считаю, что тот объем [финансирования], который у нас на сегодня есть, даст возможность поправить положение и сделать дороги комфортными», — рассказал Вадим Шувалов.