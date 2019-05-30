До конца 2019 года более ста сургутских детей-сирот получат квартиры

Сегодня во время прямой линии с губернатором Югры Натальей Комаровой поступило обращение из Сургута. Жительница города рассказала, что с того момента, как ее внуку исполнилось 18 лет, прошло около четырех месяцев, но за это время вопрос получения положенной ему, как сироте, квартиры так и не начал решаться.

Глава региона по ВКС обратилась к сургутскому мэру Вадиму Шувалову и попросила его ответить на вопрос сургутянки.

«В Сургуте в очереди на получение квартиры стоит 103 человека. Прошел один конкурс, 36 квартир приобретено, оставшиеся 67 приобретем до конца года и вручим», — отчитался Вадим Шувалов.

Наталья Комарова пообещала, что проконтролирует, чтобы сказанное было реализовано.