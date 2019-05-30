В реновацию района Черный мыс в Сургуте вложат несколько миллиардов рублей. Чьи будут деньги — пока неясно

Черный мыс в Сургуте попадет под масштабную реновацию, на которую уйдет порядка пяти-семи миллиардов рублей. Об этом заявил глава Сургута Вадим Шувалов во время подписания соглашения о развитии этого района города с генеральным директором компании «Стройконсалтинг», депутатом думы Сургута Василием Птицыным.

Сам Птицын в разговоре с ИА СИА-ПРЕСС пояснил, что документации по данной инициативе на данный момент не существует, поэтому точные сроки начала и завершения работ назвать невозможно. Также по-прежнему неизвестно, как именно будет меняться Черный Мыс.

«Буквально полгода назад мы подписали концессионное соглашение по строительству парка в этом районе. Это маленькие шаги к великой цели. Безусловно в будущем территория будет значительно лучше, перспективнее и привлекательнее выглядеть — появятся социальные объекты, возможно, жилье. Я думаю, через какое-то время наша компания будет готова презентовать проект, выйдем на общественные обсуждения, все интересы и пожелания жителей Сургута будут учтены, — заявил застройщик. — Сейчас начнется проработка архитектурной, экономической и юридической модели. Планируется размещение парковой зоны на месте бывшего рыбокомбината, появится продолжение улицы Югорский тракт и речной вокзал. На сегодняшний день он (речпорт — прим.авт.) как городской объект потерян».

Кроме того, Птицын обещал, что горожане увидят первую версию проекта через восемь месяцев.