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​Полиция Сургута поймала 18-летнего сургутянина, обокравшего дачный дом

Полиция Сургута задержала 18-летнего жителя города, который украл из дачного дома строительные материалы на сумму более 22 тысяч рублей.

Сообщение о краже имущества поступило в дежурную часть УМВД от 31-летнего владельца дома. В ходе расследования полицейским удалось установить личность вора и задержать его.

Молодой преступник рассказал, что знал об отсутствии хозяев дома из-за чего решился на кражу. Украденные вещи он намеревался продать, но не успел – они были изъяты сотрудниками полиции.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Однако фигурант дела обошелся подпиской о невыезде и надлежащем поведении.


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Сегодня в 11:49, просмотров: 412, комментариев: 0


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