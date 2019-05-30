​Легкоатлет из Сургута выиграл Гран-при международного турнира в толкании ядра и метании диска

Легкоатлет из Сургута, воспитанник Центра адаптивного спорта Замир Шкахов стал лучшим в толкании ядра и метании диска в рейтинговых соревнованиях. Это были его первые международные соревновании, однако, не смотря на отсутствие опыта, он взял высшую награду в своих дисциплинах.

Всего в Гран-при в Швейцарии участвовали около 400 спортсменов со всего мира.

Отметим, что россияне впервые смогли заявиться на международные соревнования после допинг-скандала и долгого перерыва.

«Гран-при в Ноттвиле является знаковым для России. Спортсмены приняли участие в международных стартах впервые после того, как Международный паралимпийский комитет восстановил членство Паралимпийского комитета России. Югорские легкоатлеты продемонстрировали мировой общественности высокий уровень подготовки, железную выдержку и несгибаемую волю к победе», – рассказал старший тренер по легкой атлетике спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата Александр Боровых.

Далее Шкахова ждет российский чемпионат в Чебоксарах, где поборется за путевку на чемпионат мира в Дубаи.