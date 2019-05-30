​Эксперты выявили самые проблемные с точки зрения парковок районы Сургута // СХЕМА

В Сургуте только в трех районах существует профицит парковочных мест, а весь остальной город испытывает их недостаток. К такому выводу пришли эксперты компании «Янэнерго» (г. Санкт-Петербург), подготовившие по заказу администрации Сургута концепцию развития дорожной сети города до 2035 года (документ находится на рассмотрении муниципальной думы).

Лидеры антирейтинга – микрорайоны 17 (между 50 лет ВЛКСМ и 30 лет Победы) и 25 (между Пролетарским и Комсомольским проспектами), где аудиторы насчитали дефицит в 4420 и 4393 машиноместа соответственно. В большинстве других районов недостаток парковок варьируется от 700 до 3000.

В свою очередь, самыми благополучными с точки зрения размещения автомобилей стали поселок Таежный (+19 машиномест), 33-й микрорайон (30 лет Победы – Быстринская – Генерала Иванова, +318 машиномест), а также микрорайоны 30 и 30а (Взлетная – Ивана Захарова), где эксперты насчитали «лишних» аж 2902 парковочных места – видимо, из-за того, что эта часть города еще только строится и заселяется.

Обратите внимание, что в этой схеме, подготовленной «Янэнерго», условные обозначения районов не совпадают с реальной нумерацией микрорайонов Сургута

В целом по городу «Янэнерго» насчитал 68 тысяч парковочных мест при реальной потребности почти в 138 тысяч, то есть общий сургутский дефицит стоянок для машин – почти 73 тысячи. При этом эксперты считают, что в части районов проблему можно решить, если автомобилисты будут оставлять свои машины в гаражах – тогда дефицит парковок упадет до 65 тысяч. Решение проблемы эксперты (неожиданно) видят в строительстве парковочных мест в количестве 65 тысяч.

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