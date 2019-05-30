​Сургутский театр успешно выступил на гастролях в Лондоне

Спектакль «Украденное счастье» по пьесе Ивана Франко (режиссер И. Волицкая) и поэтический спектакль «Среди миров, в мерцании светил…» по произведениям поэтов Серебряного века (режиссер Т. Лычкатая) принимали сценические площадки международного образовательного центра, представительства Россотрудничества в Великобритании, Торгового представительства РФ в Великобритании.

Более 500 лондонцев-соотечественников впервые открыли для себя Сургутский театр. После спектаклей общение со зрителями, представителями СМИ продолжалось на творческих встречах. Реакция зрителей – искренняя заинтересованность, открытость диалогу с театром, горячая благодарность.

Неожиданностью для актеров было встретить в зрительном зале коллегу - актрису Театра на Таганке, заслуженную артистку России Анну Агапову.

"Хоть я и избалована театром, мне было любопытно, что может показать в Лондоне провинциальный театр из такого далекого Сургута. И была приятно удивлена. Это, во-первых, спектакль «Среди миров, в мерцании светил…» - живое поэтическое словои актеры, которые донесли его до нас. Я прекрасно понимаю, что рискованно ставить поэтические спектакли в наше время, когда интерес к поэзии умирает. Возродить этот интерес способны только режиссеры и артисты, действительно влюбленные в поэзию! Ну а спектакль «Украденное счастье» - это вообще театр высочайшего уровня", - поделилась с журналистами Анна Агапова.

Слова благодарности адресовали руководству театра руководитель Торгпредства РФ в Великобритании Борис Абрамов, руководитель представительства Россотрудничества в Великобритании Антон Чесноков. Кроме того, с Русским домом в Лондоне начаты переговоры о продолжении сотрудничества: в Год юбилея Великой Победы появляется возможность представить в Лондоне, причем на большой сцене, спектакль «Имена на поверке», созданный по произведениям поэтов-фронтовиков.

Напомним, в Лондоне Сургутский театр гастролирует впервые. Ранее, на протяжении пяти лет театр успешно представлял Югру в Берлине на гастролях по приглашению представительства Россотрудничества в ФРГ.

В общероссийский Год театра поездка в Лондон – не единственные гастроли театра за пределы региона. В апреле пластический спектакль «TangodelNorte»режиссера Владимира Матийченко с огромным успехом был представлен на легендарной сцене Московского академического театра им. Владимира Маяковского.

Впереди, в 20-м творческом сезоне, театр ждут на гастролях в Берлине, Муравленко (ЯНАО), в населенных пунктах автономного округа. Одновременно театр работает над премьерными постановками: в ноябре сургутяне увидят драму «Гроза» по пьесе Александра Островского и музыкальный спектакль для всей семьи «Сказка о царе Салтане» по сказке А.С. Пушкина; режиссер – Петр Орлов (Москва).