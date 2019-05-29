Глава Сургута рассказал о новых правилах размещения рекламных конструкций

Сегодня в администрации Сургута озвучили новые правила размещения рекламных конструкций. Эта проблема для города не нова: о ней часто говорили в последние годы. Так что на конференции присутствовал лично глава Сургута Вадим Шувалов.
Основные правила:
- Под рекламу выделено порядка 400 мест. Раньше было больше.
- Отныне у билбордов не должно быть видно оснований: бетонные подушки, к которым крепится конструкция, владельцы должны спрятать под землей.
- У конструкций должна быть подсветка.
- Проработано пять основных форматов рекламных конструкций, отклоняться от которых запрещено.
- Часть городских билбордов отдадут под социальную рекламу.
- Отныне место, отведенное под рекламную конструкцию, будет разыгрываться не на аукционе, а в формате конкурса.
- Компания, которая получит в свое распоряжение место под размещение рекламной конструкции, будет владеть им от семи до десяти лет. При этом после получения права на использование территории, компания должна будет дополнительно согласовать формат своего билборда и получить на него разрешение.
Вскоре новые правила размещения отдельно стоящих рекламных конструкций будут опубликованы в открытом доступе.