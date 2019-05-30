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​Агрессивные антипрививочники атаковали медицинское сообщество Югры

Их активность заставила власти взять ситуацию под особый контроль

Фото из архива ИА СИА-ПРЕСС
Фото из архива ИА СИА-ПРЕСС

В Сургуте планируют взять под особый контроль публичные призывы к отказу от прививок и движение антипрививочников, в целом. Внимание властей и депутатов города к проблеме отказа от вакцинации привлекли сами противники прививок своей аномальной активностью в официальном сообществе департамента здравоохранения региона «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра» во «ВКонтакте».

Видеозапись круглого стола «Прививки – за и против», опубликованная в паблике, собрала более 700 комментариев, в то время как другие записи группы комментировали буквально с десяток человек.

При этом большая часть записей, оставленная под постом антипрививочниками, носит негативный, а местами и агрессивный характер.

«Просто дайте воспользоваться родителям своим законным правом на отказ, к вам когда приходишь карту подписать в садик со здоровым ребенком без прививок, вот там прессинг начинается и давление, не привьетесь не подпишет , хотя

у меня есть право отказаться от любой прививки, а медики нарушают мое право по закону и конституции, что не в одном законе не прописанны последствия при отказе от прививок,

кроме ст5 ФЗ об Имуннопрофилаки», — пишет в сообществе жительница Югры (пунктуация и орфография автора сохранены – прим. авт.).

По данным ИА СИА-ПРЕСС, подобная организованная активность антипрививочников вызвала беспокойство в профильном департаменте регионального правительства. Дело дошло до того, что вопрос был вынесен на обсуждение фракции «Единой России» думы города Сургута. Как сообщили знакомые с ситуацией источники,

«сверху» была спущена инициатива взять ситуацию с антипрививочниками на особый контроль и бороться с этим явлением.

Особенно в Сургуте, где недавно произошла первая за несколько лет вспышка кори. Всего в 2019 году в Югре зарегистрировали 17 случаев заражения этой инфекцией.

Круглый стол «Прививки – за и против» проходил 17 мая в Нижневартовске. Его участниками стали руководитель департамента здравоохранения Алексей Добровольский, представители медицинского сообщества и активные жители региона.


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30 мая в 07:52, просмотров: 888, комментариев: 3


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Комментарии:
Флудер
не нравится
30 мая в 09:14
Антипрививочники провели междусобойчик. Кому-то надо на этом попиариться и отчитаться.
Альберт Леонов
не нравится
30 мая в 09:27
Интересно, для контроля, за какое место взяли для контроля? Может противников за причинное место взяли? А может и за шкварник?
Как что, все сразу, поголовно, вспоминают свои права. Но забывают про обязанности, причём, напрочь! Может не брать на контроль надо, по прокуратуре пояснить гражданам, в чем состоят, согласно закону их обязанности. И чего им будет не исполнил они их.
sst
не нравится
30 мая в 11:11
на конституцию почему то у нас в стране плюют....хотя это основной закон родины....

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