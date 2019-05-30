​Агрессивные антипрививочники атаковали медицинское сообщество Югры

В Сургуте планируют взять под особый контроль публичные призывы к отказу от прививок и движение антипрививочников, в целом. Внимание властей и депутатов города к проблеме отказа от вакцинации привлекли сами противники прививок своей аномальной активностью в официальном сообществе департамента здравоохранения региона «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра» во «ВКонтакте».

Видеозапись круглого стола «Прививки – за и против», опубликованная в паблике, собрала более 700 комментариев, в то время как другие записи группы комментировали буквально с десяток человек.

При этом большая часть записей, оставленная под постом антипрививочниками, носит негативный, а местами и агрессивный характер.

«Просто дайте воспользоваться родителям своим законным правом на отказ, к вам когда приходишь карту подписать в садик со здоровым ребенком без прививок, вот там прессинг начинается и давление, не привьетесь не подпишет , хотя

у меня есть право отказаться от любой прививки, а медики нарушают мое право по закону и конституции, что не в одном законе не прописанны последствия при отказе от прививок,

кроме ст5 ФЗ об Имуннопрофилаки», — пишет в сообществе жительница Югры (пунктуация и орфография автора сохранены – прим. авт.).

По данным ИА СИА-ПРЕСС, подобная организованная активность антипрививочников вызвала беспокойство в профильном департаменте регионального правительства. Дело дошло до того, что вопрос был вынесен на обсуждение фракции «Единой России» думы города Сургута. Как сообщили знакомые с ситуацией источники,

«сверху» была спущена инициатива взять ситуацию с антипрививочниками на особый контроль и бороться с этим явлением.

Особенно в Сургуте, где недавно произошла первая за несколько лет вспышка кори. Всего в 2019 году в Югре зарегистрировали 17 случаев заражения этой инфекцией.

Круглый стол «Прививки – за и против» проходил 17 мая в Нижневартовске. Его участниками стали руководитель департамента здравоохранения Алексей Добровольский, представители медицинского сообщества и активные жители региона.