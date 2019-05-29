​Хор Турецкого даст бесплатные концерты в городах Югры

В Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске с бесплатными концертами выступит Хор Турецкого.

Гастроли начнутся на площади Нефтяников столицы Самотлора 10 июня. 11 июня Хор Турецкого выступит в Ханты-Мансийске. А 12 июня, в день России, в 18.30 концерт состоится в Сургуте. На сайте коллектива местом проведения значится центральная сцена у памятника основателям города.

Югру музыкальный коллектив посетит в рамках пятого сезона акции «Праздник песни», которая проводится с 2015 года. Только в 2015-2017 годах «Праздник Песни» прошел в 35 городах России и 15 — Казахстана.