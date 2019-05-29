​Сургутские гаишники пожаловались в Москву на «палочную систему». Началась проверка

Сотрудники ОБДПС ГИБДД УМВД России по Сургуту обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и министру МВД России Владимиру Колокольцеву с жалобой на «палочную систему» в городском ведомстве.

Публичное обращение опубликовано в паблике «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте». В частности, госавтоинспекторы жалуются, что начальник отделения исполнения административного законодательства Роман Кузовлев ставит перед ними «невыполнимые , противоречащие действующему законодательству задачи, выполнение которых никак не связано с безопасностью дорожного движения».

«На неоднократные обращения сотрудников на неадекватные требования Кузовлева, руководство ГИБДД г.Сургута, а именно начальнику ОГИБДД майору полиции Чеурину М.М. и врио начальника УМВД РФ по г.Сургуту полковнику внутренней службы Бабушкину В.А., инспектора ДПС в ответ получали жесткий прессинг от того самого руководства. Помогите! Это длится уже давно. Управы никакой нет. Эти начальники никого не боятся. Делают, как хотят. Держат нас, инспекторов, за рабов. Работаем вне графика, без приказов. На бумаге все хорошо, а по факту переработка жесткая», — описывают ситуацию сотрудники ведомства. К посту в подтверждении жалоб прикреплено 9-минутное видео.

Начальник пресс-службы УМВД Югры Ольга Абмайкина сообщила ИА СИА-ПРЕСС, что по данному факту уже идет проверка: «Взяты объяснения сотрудников и непосредственно героя видео. По закону, проверка занимает 30 дней. Но такие факты всегда на особом контроле руководства. Поэтому проверка будет завершена в кратчайшие сроки».

Стоит отметить, что сейчас продолжается проверка в отношении действующего и бывшего сотрудников сургутского УМВД, драка которых также запечатлена на видео.

В данный момент в сургутской полиции нет постоянного руководителя — после ухода на повышении Александра Ерохова временно исполняет обязанности начальника УМВД Владимир Бабушкин.