​Адвокат Дмитрия Попова рассказал о полном беспорядке в вещдоках «песочного дела»

Сегодня в городском суде началось изучение вещественных доказательств по делу бывшего мэра Сургута Дмитрия Попова. На протяжении почти четырех часов в зале суда вскрывались коробки с вещественными доказательствами. Изучить удалось только половину. Как рассказал СИА-ПРЕСС адвокат бывшего главы города Сергей Харь, Главная причина промедления в том, что все документы, представленные в вещдоках, сложены очень хаотично.

«Установлено, что систематизации в них никакой нет, там просто свалены листы бумаги: разные запросы, ответы, какие-то диски, справки, отчеты, оригиналы документов. Мы пытаемся разобраться, что есть что», — говорит адвокат.

«Мы остановились на одной из коробок, которая, по моему личном мнению, удивила даже представителя обвинения, — рассказал СИА-ПРЕСС Дмитрий Попов. — Когда она ее вскрыла и стала доставать вот эти листочки, которые по шесть раз пробиты дыроколом, но ни к чему не подшиты, она попросила прервать заседание, чтобы в более спокойной обстановке ознакомиться с бумагами. Завтра мы продолжим этот процесс».

Кстати, судебные заседания по уголовным делам против Дмитрия Попова должны были начаться 24 июня, но неожиданно были перенесены на 27 мая. Бывшему главе города вменяют превышение и злоупотребление должностными полномочиями.

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