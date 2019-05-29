​За ТРЦ «Сургут Сити Молл» горит трава на площади 400 «квадратов». Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра

За торгово-развлекательным центром «Сургут Сити Молл» горит трава. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. В данный момент площадь пожара достигла 400 квадратных метров. Когда пожарные прибыли на вызов, она составляла 30 «квадратов».

«Угрозы людям и зданию торгового центра нет, — сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе Сургутского гарнизона пожарной охраны. — Но огонь распространяется быстро из-за сильного ветра».

Причина возгорания травы на данный момент неизвестна.