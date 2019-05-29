​Две гимнастки из Сургута примут участие во вторых Европейских играх

Две сургутские гимнастки попали в список кандидатов на участие в Играх, опубликованный Олимпийским комитетом России.

Таким образом, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2018 года Ксения Клименко и серебряный призер международного турнира в Германии Александра Щеколдина могут принять участие в предварительном этапе спортивной гимнастики, которые пройдут 27 июня.

В расширенной заявке сборной команды России еще пятеро югорчан, которые могут представить округ в вольной борьбе, дзюдо и боксе.

Справка:

Международные соревнования среди спортсменов Европейского континента в этом году состоятся в Минске. В течение 10 дней спортсмены разыграют 200 комплектов медалей.