​Жители Сургута и Сургутского района задолжали за электроэнергию больше 90 миллионов рублей

За май клиенты АО «Газпром энергосбыт Тюмень» задолжали за электроэнергию 485,8 миллиона рублей. Из них 90,1 миллиона рублей – это задолженность жителей Сургута и Сургутского района. Также в списке злостных неплательщиков жители Нефтеюганска, Нефтеюганского и Кондинского районов.

Энергетики призывают расплатиться с долгами перед отпуском. «Задолженность за потребленную электроэнергию может стать поводом для применения в отношении нерадивых клиентов дисциплинарных мер: начисления пени за просрочку платежа, введения ограничения электроснабжения в жилом помещении. Долгожданный отпуск может также омрачиться запретом на выезд за границу, визитом судебных приставов, наложением ареста на банковские карты неплательщиков», — напомнили в пресс-службе компании.

В 2019 году АО «Газпром энергосбыт Тюмень» подало в суд в отношении физических лиц 4 209 исков с общей суммой требований около 29,3 миллиона рублей.