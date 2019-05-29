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​Жители домов на Захарова в Сургуте считают, что кто-то умышленно жалуется в ГИБДД на припаркованные под знаками машины

Жители домов на Захарова, 12 и 12/1, начали получать «неожиданные» штрафы за неправильную парковку. Сургутянка Ирина Зайвый в одном из городских пабликов разместила предупреждающий пост.

«Проверьте штрафы в ГИБДД за парковку! Сегодня выяснилось, что с момента открытия паркинга, начали по ночам фотографировать машины, припаркованные под знаком. Сообщений по штрафам не приходило ни на почту, ни на сайт госуслуг. Узнали, так как наложили арест на карту за неуплату. А самое интересное то, что штрафов неимоверное количество! Только мне за три месяца выписали на 17 000 руб. Я нахожусь в декрете и для меня это неподъемная сумма! Машину никогда как попало не бросаем, никого не перекрываем, а паркуюсь под знаком ближе к подъезду, так как тяжело донести ребенка в кресле. Вот и поплатились», — написала горожанка.

Отметим, что ранее жители арендного дома (Захарова, 12) в Сургуте жаловались властям на то, что подземный паркинг был закрыт (его открыли месяц назад). Из-за нехватки парковочных мест они были вынуждены парковаться на газонах и под знаками, за что системно получали штрафы от «Паркона» и за эвакуацию авто на штрафстоянку.

Чиновники пошли жителям этих домов на встречу, убрав их двор с маршрута «Паркона». Через некоторое время «Сибпромстрой» открыл паркинг в этом комплексе. Застройщик к тому же снизил для граждан льготной категории (инвалиды I и II группы, дети-инвалиды; многодетные семьи; ОМОН; священнослужители; сотрудники УМВД) арендную плату до 2000 руб в месяц.

Кстати, это уже не первый случай в Сургуте, когда нарушители правил парковки подозревают кого-либо в нарочном фотографировании их авто для назначения штрафов. Некоторое время назад Сибпромстрой обвинили в том, что он нанял человека, который ежедневно жалуется в ГИБДД на нарушителей правил парковки во дворах возле ТРЦ «Аура». Якобы таким образом компания «загоняет» жильцов своих жилых комплексов в паркинг.


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Сегодня в 11:52, просмотров: 524, комментариев: 14


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Комментарии:
Мудрец
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Сегодня в 12:08
Понакупают машин, а потом плачутся на штрафы. А машинку-то содержать надо Бензин, ТО, страховка, и штрафы - надо заранее представлять себе бремя содержания машины. Халявы не будет. И парковаться надо на ступеньках своего подъезда, а где положено. 300-400 метров и пройтись можно, даже полезно для здоровья. А то глянешь на сургутян и сургутянок: сплошные ряхи и ляхи. Потому что строго машина ездят: от подъезда дома до подъезда офиса.
Моби
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Сегодня в 12:25
какой эпичный идиотизм - да, кто-то умышленно жалуется в ГИБДД на припаркованные под знаками машины.
А как обычно на нарушителей жалуются? по неосторожности?
Моби
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Сегодня в 12:28
СИА - вот это вот что - "Кстати, это уже не первый случай в Сургуте, когда нарушители правил парковки подозревают кого-либо в нарочном фотографировании их авто для назначения штрафов. "?
Швондер
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Сегодня в 12:28
Не прет сургутским халявщикам. То штраф прилетит, то паркон приедет, то халупы не строят...
Может консерватория че напортачила
Моби
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Сегодня в 12:35
вот это самое милое - "Машину никогда как попало не бросаем", а потом - "а паркуюсь под знаком "
Сергей Б
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Сегодня в 12:40
Гражданам льготной категории 2000 руб. в месяц, а остальным? И каким боком ОМОН, попов, и сотрудников УМВД к льготной категории инвалидов причислили. Им не стыдно? На них ваще-то пахать можно. Хотя, если умственно отсталые, то может быть. Но, тогда зачем умственно отсталых в ОМОН и полицаи берут? Про попов молчу, дела духовные.
Злопыхалкин Сергей Б
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Сегодня в 13:21
"Нарушители правил парковки подозревают кого-либо в нарочном фотографировании их авто для назначения штрафов"... Вы же, уважаемый, в публикации про самого честного гаишника, блюдущего чистоту рядов и сообщающего о нарушении ПДД со стороны Бабушкина А.В., защищали факт сообщения самым честным о нарушении. Что поменялось? Пришла весна, переобулись на ходу? P.S. Нарушили - их наказали. Путинпамаги. Обамачмо. Что в головах у вас?
sst
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Сегодня в 13:30
есть закон....нарушила плати....не хочешь платить не нарушай....не надо прикрываться....дети...коляски и прочее.....всегда можно решить проблему не нарушая закон....вот из за таких и анархия во дворах и беспредел ....
Швондер
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Сегодня в 13:53
Пусть соберутся, выловят злодея и отфигачат его сосками и памперсами
Сергей Б Злопыхалкин
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Сегодня в 14:12
У нас с головами все в порядке, если для умственно отсталых сотрудников УМВД и ОМОН, сделали 2000, а остальных загоняют за 5000, то да, выловить козлов и отмудохать памперсами, использованными. А что у вас в голове, не знаю. Вы не сотрудник случаем?
Ал_
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Сегодня в 14:22
Если "кто-то умышленно" паркуется на газонах, то почему "кто-то" другой умышленно не может об этом сообщать в органы?
Александр
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Сегодня в 14:31
Это просто квинтэссенция тупости яжматери. «специально жалуются» и «где попало машину не бросаю, но ставлю под знаком». Она даже не понимает всего идиотизма ситуации, и считает что ей то можно, она же мать. Вот чему она ребёнка научит? Вырастит такое же существо, плюющее на всех.
Сергей Б
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Сегодня в 14:39
Законов в этой стране нет, все по понятиям и у каждого свои.
Марина Пудовкина
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Сегодня в 14:48
Вот ведь негодяй какой этот кто-то. Как его вообще земля носит. Анекдот.

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