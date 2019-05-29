​Жители домов на Захарова в Сургуте считают, что кто-то умышленно жалуется в ГИБДД на припаркованные под знаками машины

Жители домов на Захарова, 12 и 12/1, начали получать «неожиданные» штрафы за неправильную парковку. Сургутянка Ирина Зайвый в одном из городских пабликов разместила предупреждающий пост.

«Проверьте штрафы в ГИБДД за парковку! Сегодня выяснилось, что с момента открытия паркинга, начали по ночам фотографировать машины, припаркованные под знаком. Сообщений по штрафам не приходило ни на почту, ни на сайт госуслуг. Узнали, так как наложили арест на карту за неуплату. А самое интересное то, что штрафов неимоверное количество! Только мне за три месяца выписали на 17 000 руб. Я нахожусь в декрете и для меня это неподъемная сумма! Машину никогда как попало не бросаем, никого не перекрываем, а паркуюсь под знаком ближе к подъезду, так как тяжело донести ребенка в кресле. Вот и поплатились», — написала горожанка.

Отметим, что ранее жители арендного дома (Захарова, 12) в Сургуте жаловались властям на то, что подземный паркинг был закрыт (его открыли месяц назад). Из-за нехватки парковочных мест они были вынуждены парковаться на газонах и под знаками, за что системно получали штрафы от «Паркона» и за эвакуацию авто на штрафстоянку.

Чиновники пошли жителям этих домов на встречу, убрав их двор с маршрута «Паркона». Через некоторое время «Сибпромстрой» открыл паркинг в этом комплексе. Застройщик к тому же снизил для граждан льготной категории (инвалиды I и II группы, дети-инвалиды; многодетные семьи; ОМОН; священнослужители; сотрудники УМВД) арендную плату до 2000 руб в месяц.

Кстати, это уже не первый случай в Сургуте, когда нарушители правил парковки подозревают кого-либо в нарочном фотографировании их авто для назначения штрафов. Некоторое время назад Сибпромстрой обвинили в том, что он нанял человека, который ежедневно жалуется в ГИБДД на нарушителей правил парковки во дворах возле ТРЦ «Аура». Якобы таким образом компания «загоняет» жильцов своих жилых комплексов в паркинг.