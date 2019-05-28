​СМИ сообщили об увольнении заведующей детсада в Сургуте из-за стриптиза ростовой куклы

В Сургуте заведующая детского сада написала заявление об увольнении после того, как в сети набрал популярность ролик с корпоратива ее коллектива. Об этом Ura.ruсообщила директор департамента образования администрации Сургута Анна Томазова.

«Случай произошёл три года назад. В данный момент проводим служебную проверку. Но уже сегодня заведующая дошкольного учреждения написала заявление об увольнении по собственному желанию», — уточнила чиновница.

28 мая в популярном городоском паблике «К-Информ» был опубликован ролик с корпоратива в детском саду. На видео запечатлен танец «стриптизера» в костюме кабана. Стоит отметить, что на празднике не присутствовали дети. Под постом были высказаны полярные мнения. Одни осуждали педагогов за «развратные развлечения», другие не увидели в танце ничего пошлого и осудили того, кто обнародовал ролик. «Неужели не видно, что это ни какой не стрептизёр, а кто то из своих девчонок решил поприкалываться. Вот уж точно крыса, кто это слил в интернет», — выразила свое мнение подписчица Светлана.

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Собеседники ИА СИА-ПРЕСС, знакомые с ситуацией, предположили, что ролик был выложен из мести заведующей: «У нее не все гладко было в отношении с коллегами. Вполне возможно, что ей так хотели отомстить».