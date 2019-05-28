​В Сургуте под суд пойдет иностранец, который пытался продать в городе 43 тысячи бутылок нелегального алкоголя

Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гражданина Азербайджана о незаконной реализации немаркированной алкогольной продукции.
По версии следствия, 51-летний мужчина осенью 2018 года незаконно приобрел более 43 тысяч бутылок нелегального алкоголя с различными этикетками.
«После этого, с целью извлечения выгоды, под видом осуществления законной розничной продажи, стал реализовывать указанную продукцию по заниженной цене гражданам Сургута. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции продажа была пресечена, немаркированная спиртосодержащая алкогольная продукция была изъята», — сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.
Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.
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