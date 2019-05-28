​Житель Сургута добился компенсации морального вреда от «черных» коллекторов

Житель Сургута через суд добился компенсации морального вреда от «черных» коллекторов, которые незаконно требовали от него погашения долга перед компанией «Деньги в руки».

Мужчине звонили и посылали сообщения слишком часто, кроме того, на него оказывалось психологическое давление, звучали оскорбления и угрозы. Судебные приставы выяснили, что номера телефонов, с которых поступали телефонные звонки и сообщения, принадлежат организации, зарегистрированной в Ульяновске, которая не имела права проводить мероприятия по возврату просроченной задолженности.

В суде пострадавший предоставил доказательства неправомерных действий со стороны коллекторов: аудиозаписи разговоров и детализацию входящих соединений.

«В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. В дальнейшем, по решению суда, правонарушитель был вынужден оплатить административный штраф в размере 300 тысяч рублей. В связи с тем, что незаконные действия указанной организации, посягали на права жителя Сургута и причиняли моральный вред, Сургутским городским судом по результатам рассмотрения заявления пострадавшего гражданина принято решение о взыскании с правонарушителя компенсации за моральный вред», — сообщили в пресс-службе УФССП по Югре. Сумма компенсации не уточняется.