​Сын врио начальника полиции Сургута и «честный гаишник» подрались из-за грязных номеров машины

Югорская полиция и Следственный комитет начали проверки в отношении сына исполняющего обязанности начальника УМВД Сургута Владимира Бабушкина, сотрудника городской полиции Антона Бабушкина и бывшего капитана ГИБДД Сергея Иванова, известного как «честный гаишник». Проверка проводится в связи с дракой, которая произошла между Бабушкиным и Ивановым 22 мая, сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе окружного ведомства.

Столкновение случилось после того, как сотрудник дорожной инспекции сделал замечание полицейскому из-за нечитаемых номеров на автомобиле Бабушкина-младшего.

«По данному факту 22 мая была назначена служебная проверка с целью установления обстоятельств произошедшего. Водитель автомобиля Toyota Camry привлечен к административной ответственности за нечитаемые госзнаки. 3 июня данный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, но это решение не связано с инцидентом, так как было принято еще около двух месяцев назад, а сам Бабушкин находился в длительном отпуске, — пояснили в пресс-службе. — А у Сергея Иванова на момент инцидента был последний рабочий день — он уволен в связи с решением суда за превышение должностных полномочий».

Подчеркивается также, что по факту нанесения телесных повреждений сейчас проводится проверка со стороны УМВД округа и Следственного комитета. Это связано с тем, что оба участника потасовки подали встречные обвинения, занимая в тот момент должности в правоохранительных органах.

По имеющейся информации участникам конфликта грозит административная ответственность.

Напомним, Сергея Иванова стали звать «честный гаишник» после ряда видеороликов, где он критикует сотрудников полиции. Его обвинили в превышении должностных полномочий после задержания водителя автомобиля, за которым сотрудники ГИБДД устроили погоню. Суд вынес обвинительный приговор, однако мужчина намерен его обжаловать.