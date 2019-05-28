​В Сургуте 2 июня перекроют центр города для проведения фестиваля

В воскресенье, 2 июня, в Сургуте состоится XXII фестиваля национальных культур «Соцветие». Для проведения мероприятия будет закрыт для движения автотранспорта перекресток улицы Университетской и проспекта Ленина перед зданием Сургутского государственного университета. Ограничение будет действовать весь день — с 8.00 до 18.00, сообщили в пресс-службе администрации города и попросили горожан учитывать эту информацию при планировании поездок.

Фестиваль начнется на площади театра СурГУ в 12.00, вход на него свободный.

«XXII фестиваль «Соцветие» посвящается 425-летию города Сургута и Году семьи в ХМАО – Югре. Новинкой фестиваля станет тематическая площадка «Семейный альбом Сургута» с фотозоной, где сургутские семьи смогут сделать удачный кадр и получить фотомагнит в качестве сувенира. В финале праздника гостей ждет приятный сюрприз на экране главной сцены. Этнические подворья вновь порадуют жителей и гостей города яркими элементами самобытной культуры: предметами убранства и быта, одеждой, сувенирами, живой музыкой и вокалом, национальной кухней. На главной сцене состоится концертная программа с участием самодеятельных и профессиональных коллективов города», — рассказали в мэрии.

Также пройдет ярмарка ремесленных изделий. Завершится фестиваль дискотекой, которая начнется в 16.00.