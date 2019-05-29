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​Судебные заседания по делу экс-главы Сургута Дмитрия Попова внезапно начались на месяц раньше

Сегодня сторона обвинение продемонстрирует вещественные доказательства

Экс-глава Сургута Дмитрий Попов на первом судебном заседании по своим уголовным делам. Фото А. Андронова
Экс-глава Сургута Дмитрий Попов на первом судебном заседании по своим уголовным делам. Фото А. Андронова

Судебные заседания по уголовным делам в отношении экс-главы Сургута Дмитрия Попова неожиданно начались на месяц раньше. Они должны были начаться 24 июня, но стартовали в понедельник, 27 мая. Об этом СИА-ПРЕСС сообщил представитель защиты бывшего градоначальника Сургута. Некоторые следящие за ходом процесса эксперты рассказали, что судья должен был находиться в отпуске, поэтому его внезапное возвращение может указывать на желание силовиков ускорить ход рассмотрения дела. Получить комментарий сургутского городского суда по этому поводу на момент публикации материала не удалось.

«Первые два дня были скучным соблюдением формальности – представитель обвинения зачитывал 36 томов уголовного дела, а вот 29 мая будет интереснее – нам продемонстрируют вещественные доказательства кражи песка. Только это будет не песок, а несколько коробок с документами», – рассказывают представители Дмитрия Попова.

Суд над экс-главой Сургута начался 22 апреля 2019 года. Обвинители вменяют Попову два эпизода с превышением должностными полномочиями и еще один – с злоупотреблением оными. Расследование этих уголовных дел шло с 2016 года, когда бывшего главу города заподозрили в одобрении сделки с муниципальным песком, которая якобы нанесла бюджету ущерб в 140 млн рублей.

Почитайте также, что грозит Дмитрию Попову, сколько будет идти рассмотрение дела и сможет ли он вернуться на пост главы, если суд его оправдает.


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29 мая в 07:53, просмотров: 2140, комментариев: 4


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Комментарии:
Швондер
не нравится
29 мая в 08:44
"Раньше сядешь - раньше выйдешь"
Флудер
не нравится
29 мая в 09:15
Индийский фильм. Сейчас ДВП оправдают, причём судья даже будет плакать от радости. Пан-голова поделится радостной новостью, что Правда восторжествовала, теперь он может уйти в отставку и освободить место тому, кому оно принадлежало по закону. Попова на руках вносят в здание администрации, народ ликует. Отношения между губернатором и Богдановым теплеют, Сургутнефтегаз оплачивает недострои домов. Вандала и предпринимателя публично сжигают на костре Вечного огня. Все поют и танцуют.
Сергей Б
не нравится
29 мая в 10:23
Торопятся на всякий случай. Чтоб если чё, не возникла бы такая ситуация, когда одновременно два главы администрации, прошлый и настоящий, под следствием.
sst
не нравится
29 мая в 10:28
папок у нас на всех хватит.....

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