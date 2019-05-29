​Судебные заседания по делу экс-главы Сургута Дмитрия Попова внезапно начались на месяц раньше

Судебные заседания по уголовным делам в отношении экс-главы Сургута Дмитрия Попова неожиданно начались на месяц раньше. Они должны были начаться 24 июня, но стартовали в понедельник, 27 мая. Об этом СИА-ПРЕСС сообщил представитель защиты бывшего градоначальника Сургута. Некоторые следящие за ходом процесса эксперты рассказали, что судья должен был находиться в отпуске, поэтому его внезапное возвращение может указывать на желание силовиков ускорить ход рассмотрения дела. Получить комментарий сургутского городского суда по этому поводу на момент публикации материала не удалось.

«Первые два дня были скучным соблюдением формальности – представитель обвинения зачитывал 36 томов уголовного дела, а вот 29 мая будет интереснее – нам продемонстрируют вещественные доказательства кражи песка. Только это будет не песок, а несколько коробок с документами», – рассказывают представители Дмитрия Попова.

Суд над экс-главой Сургута начался 22 апреля 2019 года. Обвинители вменяют Попову два эпизода с превышением должностными полномочиями и еще один – с злоупотреблением оными. Расследование этих уголовных дел шло с 2016 года, когда бывшего главу города заподозрили в одобрении сделки с муниципальным песком, которая якобы нанесла бюджету ущерб в 140 млн рублей.

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