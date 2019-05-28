​29 мая в Сургуте ожидается дождь и сильный ветер

​«Что нам стоит дом построить – Абдулла, поджигай!»

Могу ли я, к примеру, на своем земельном участке где-нибудь в центре города вывалить огромную кучу навоза, посчитав, что мне это нужно как удобрение? И мне ничего за это не будет?