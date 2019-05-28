​29 мая в Сургуте ожидается дождь и сильный ветер

В Сургуте 29 мая ухудшится погода. По прогнозу Гидрометеорологического бюро города, ожидается дождь, сопровождаемый порывами ветра до 18 м\с.
Температура воздуха днем +18, +13 ºС, ночью +5, +7 ºС.
Управления по делам ГО и ЧС рекомендует жителям города:
- обходить поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески, рекламные конструкции и другие неустойчивые объекты;
- в квартирах плотно закрыть окна и двери;
- автотранспорт убрать в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
О том, что делать если из-за ветра на машину упали знак, обшивка дома или дерево читайте в специальном материале СИА-ПРЕСС отвечает.
О «Молдавском обществе» в Сургуте расскажет председатель общественной организации Лидия Селезень // ONLINE 29 мая в 15.00