​СМИ: Utair планирует рассчитаться с кредиторами за 35 лет

Авиакомпания Utair разработала новый план погашения долга в 31,4 миллиарда рублей. Кредиторам предложено пролонгировать кредиты на 35 лет под символические 0,01 процента, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к авиакомпании, и в банках-кредиторах.

В авиакомпании, комментируя эту информацию агентству, ответили: «Utair получает стабильную прибыль от операционной деятельности и бесперебойно будет совершать все полеты. Компания в конструктивном диалоге с кредиторами: учитывает их условия, согласилась на аудитора из «большой четверки» для независимой оценки финансовой модели и ждет согласования нового графика платежей».

По данным РБК, новый вариант реструктуризации задолженности Utair подготовила в ответ на условия кредиторов. В частности, банки помимо активов, предложенных Utair, в качестве обеспечения по реструктурированным кредитам банки требовали поручительство «Сургутнефтегаза» и госгарантии от Ханты-Мансийского автономного округа. Кроме того, кредиторы выступили против списания долгов, о чем ранее просил перевозчик, а срок пролонгации ограничили 15 годами.

Ранее СМИ сообщали, что перевозчик может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой компании UTG для того, чтобы рассчитаться с кредиторами. В пресс-службе авиакомпании назвали эту информацию преждевременной, а гендиректор Андрей Мартиросов в кулуарах выставки вертолетной индустрии HeliRussia подтвердил возможность продажи нестратегических активов.

В конце 2018 года Utair допустила дефолт по одному из кредитов из-за нехватки средств. С тех пор идут переговоры с банками о реструктуризации задолженности. В конце апреля были обнародованы примечания к консолидированной финансовой отчетности Utair, из которых следовало, что перевозчик сомневается в способности непрерывно продолжать свою деятельность из-за неопределенности в финансовом состоянии.

Чистый убыток авиакомпании по итогам 2018 года составил 4,4 миллиарда рублей. По данным «Ведомостей», общий долг Utair составляет 74,7 миллиарда рублей.