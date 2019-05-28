​Следователи начали проверку после падения из окна 4-летней девочки в Сургуте

В Сургуте следователи начали процессуальную проверку по факту падения из окна 4-летней девочки. Инцидент произошел вечером в понедельник, 27 мая, на улице Энергетиков.

«По предварительным данным, девочка забралась на подоконник с открытым окном и прислонилась к москитной сетке, которая не выдержав веса и напора ребенка выпала вместе с ним из окна. В настоящее время следователи СКР устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются родители ребенка, изучаются условия проживания и воспитания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Ребенок выпал из окна пятого этажа. Рядом с ней находился ее старший брат, который пытался удержать малышку. Девочка госпитализирована в травмцентр в тяжелом состоянии. В данный момент она находится в реанимации, врачи борются за ее жизнь.